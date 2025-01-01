Стартовал капремонт стационара больницы в Пермском районе Завершение работ запланировано на конец текущего года Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В п. Кукуштан Пермского муниципального округа начался капитальный ремонт стационара Пермской районной больницы. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Пермского края, которое подписало соглашение с пермской строительной фирмой «Парма».

Согласно проекту, в двухэтажном здании больницы на ул. Уральская будет произведена полная замена всех инженерных сетей и внутренней отделки. Помимо этого, подрядная организация установит новое сантехническое оборудование, модернизирует системы вентиляции и кондиционирования. Предусмотрено расширение дверных проёмов и обновление внутренних лестниц. Важным этапом станет ремонт крыши, включающий утепление чердачного помещения и организацию эффективной системы водоотведения.

Представители краевого Управления капитального строительства подчеркнули, что в рамках наружных работ планируется создание дренажной системы для защиты от грунтовых вод и обновление входных групп. Объект будет адаптирован для удобства маломобильных пациентов. Прилегающая территория будет благоустроена.

Завершение всех работ запланировано на конец текущего года.

В УКС напомнили, что больница в Кукуштане является важным медицинским центром, обслуживающим жителей окрестных населённых пунктов, таких как Курашим, Байболовка, Нижний Пальник, Платошино и Янычи.

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