Реальная зарплата в Перми увеличилась за год почти на 4,5% Её средний размер составил 77 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Пермском крае в январе-апреле 2025 года составила 77 463 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 15,1%. Реальная начисленная заработная плата с учётом индекса потребительских цен увеличилась за год на 4,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

Согласно опубликованной информации, средняя зарплата за I квартал 2025 года составила 76 097 руб., что на 15,5% больше, чем годом ранее. При этом в апреле 2025 года средняя зарплата равнялась 80 899 руб., показатель на 13% больше аналогичного периода предыдущего года.





Самая высокая среднемесячная зарплата в январе-апреле сложилась у жителей региона, работающих в сферах добычи полезных ископаемых (112 552 руб.), информации и связи (114 490 руб.), финансов и страхования (106 167 руб.).





Меньше всего получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания — 43 216 руб., риелторы — 50 253 руб., администраторы — 51 564 руб. и специалисты сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 52 408 руб.

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