В Пермском крае снова ожидается сильная гроза Поделиться Твитнуть

Согласно прогнозам Пермского ЦГМС (филиал ФГБУ «Уральское УГМС»), 9 июля днём в Прикамье ожидается гроза, сопровождающаяся усилением ветра до 15-20 м/с.

Из-за надвигающихся неблагоприятных погодных условий возрастает вероятность обрывов электросетей, сбоев в работе коммунальных систем, образования пробок и увеличения числа ДТП на дорогах.

ГУ МЧС России по Пермскому краю настоятельно советует не приближаться к линиям электропередачи; в случае аварий на электросетях отключать все электрические приборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Автомобилистам необходимо придерживаться безопасной скорости и дистанции, избегать резких манёвров и торможений, учитывать состояние дорожного полотна.

Спасатели напоминают, что во время грозы лучше оставаться дома и отказаться от поездок, покинуть открытые участки местности и найти убежище в здании.

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