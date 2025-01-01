Алёна Бронникова Рядом с ЖК «Мотовилихинsky» в Перми построят 12-этажные дома Договор аренды участка был заключён с СПК Поделиться Твитнуть

Фото: публичная кадстровая карта

Администрация Перми обратилась в Комиссию по ПЗЗ с просьбой установить границы территориальной зоны Ж-1 на участке, расположенном напротив ЖК «Мотовилихинsky» «Стройпанелькомплекта» (СПК), на ул. Гашкова, 49. Предложение было рассмотрено на заседании 8 июля.

Как указано на публичном портале ИСОГД, в данный момент на рассматриваемом участке установлена зона стреднеэтажной жилой застройки Ж-2. Мэрия предложила включить участок в границы многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 с подзоной, разрешающей строительство объектов высотой в 12 этажей. По данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 1,4 га.

«Ранее администрацией города Перми был заключён договор аренды земельного участка с видом под многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 этажей. Сейчас территориальная зона приводится в соответствие с условиями договора», — отметила представитель минимущества во время рассмотрения заявления мэрии.

По итогам обсуждения члены комиссии приняли решение о подготовке проекта по данному заявлению для направления его на общественные обсуждения.

Согласно данным, опубликованным на сайте администрации Перми, земельный участок в микрорайоне Вышка-1 был отдан в аренду ОАО «Стройпанелькомплект» под строительство жилья. Договор аренды мэрия заключила с застройщиком договор с 16 октября 2014 года на неопределённый срок.

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