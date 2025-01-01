Клиентам ПАО «Т Плюс» в Пермском крае доставлена квитанция за июнь Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Клиенты компании «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве и Чайковском получили квитанцию за горячую воду за июнь.

Традиционно платёжные документы доставляются в почтовые ящики клиентов на бумажных носителях, однако на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» доступна подписка на получение онлайн-квитанций, которые приходят на электронную почту. Такой формат получения платёжных документов обладает рядом преимуществ: квитанция доступна удалённо и не затеряется в потоке бумажных сообщений.

«В период отпусков онлайн-формат получения квитанций особенно актуален — платёжный документ всегда под рукой, где бы вы не находились — на курорте или на даче. Это значит, что оплату можно будет провести без задержек и избежать накопления долгов», — подчёркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Козлова.

В случае возникновения вопросов, касающихся начислений, клиенты могут обратиться в свой расчётно-кассовый центр (РКЦ). Контактные данные РКЦ приведены на квитанциях.

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