Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в Перми А также наиболее перспективные сферы трудоустройства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики сервиса SuperJob выделили наиболее привлекательные варианты трудоустройства в Перми в июле 2025 года.

Самую высокую зарплату в Перми сейчас предлагают начальнику подразделения, отвечающего за материально-техническое обеспечение. Ему готовы платить от 130 тыс. руб. ежемесячно.

На втором месте по уровню дохода находится вакансия водителя-экспедитора, чья задача будет заключаться в перевозке нефтепродуктов. Соискателю обещают зарплату от 120 тыс. руб.

Третью позицию занимает вакансия ведущего инженера в крупной компании, занимающейся поставками подшипников премиум-класса. Компания готова предложить зарплату от 110 до 125 тыс. руб. в месяц, а также расширенный пакет медицинского страхования и участие в корпоративных программах (праздники, подарки для детей и сотрудников, поддержка в сложных жизненных ситуациях).

В перечень наиболее высокооплачиваемых также попала должность руководителя отдела оценки с ежемесячной зарплатой от 100 тыс. руб.

Завершает список вакансия инженера-конструктора, требующая опыта работы от 3 лет. Данному специалисту обещают выплачивать от 100 тыс. руб. в месяц.

Среди наиболее перспективных сфер трудоустройства в июле отмечены розничная и оптовая торговля, строительство и производство, финансы, логистика и транспорт, сфера услуг, а также медицина и информационные технологии.

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