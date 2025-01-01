Пермяков с аллергией ждёт опасная неделя Ожидается повышение активности пыльцы злаков Поделиться Твитнуть

фото в сервисе «Яндекс Погода»

В Перми на этой неделе повысится активность пыльцы злаков. Такие данные изображены на карте активности пыльцы в сервисе «Яндекс Погода».

Высокая концентрация пыльцы злаков начнётся с четверга, 10 июля. Явление продлится до 17 июля. При этом отмечается, что концентрация пыльца берёзы, полыни, сорняков, ольхи, полыни и амброзии будет на низких значениях и не принесёт угрозы аллергикам.





«Яндекс Погода» со ссылкой на календарь цветения растений-аллергенов в разных регионах России также сообщает, что злаки начинают цвести с начала июня. Кроме того, в июле расцветут сорняки и полынь. При этом сервис отмечает, что при использовании календаря «нужно помнить: растения зацветают не в строго определённые даты, а тогда, когда сложатся подходящие погодные условия».





Напомним, карта пыльцы показывает уровни концентрации пыльцы в разных регионах. На ней показано, какие типы пыльцы преобладают в определённое время года, что помогает людям с аллергией на пыльцу.

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