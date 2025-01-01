Автосалон в Прикамье наказан за незаконно проданную «Ладу Гранту» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) помогли обманутому покупателю вернуть незаконно проданный автомобиль и получить компенсацию, предписанную судом.

Пермский автосалон оказался замешан в повторной продаже транспортного средства. Житель Пермского края, внёсший аванс в размере 50 тыс. руб. за новую «Ладу Гранту», не получил автомобиль, так как его продали другому покупателю. Восстановить справедливость обманутому клиенту удалось только через суд.

Мужчина заключил договор на покупку новой «Лады» за 699 тыс. руб., внёс предоплату и получил необходимые документы, включая VIN-номер машины, с обещанием доставки в течение недели. Однако вместо автомобиля покупатель столкнулся с постоянными переносами сроков, и ожидание затянулось на месяцы.

По прибытии в автосалон для выяснения обстоятельств, покупатель узнал, что его оплаченный автомобиль продан другому человеку. Попытки урегулировать ситуацию с дилером не принесли результата, и обманутый автолюбитель обратился в суд, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.

Суд принял сторону истца и обязал автосалон в течение 10 дней передать автомобиль клиенту, а также выплатить неустойку, штраф и компенсацию за моральный ущерб.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Чайковскому ГУФССП России по Пермскому краю.

Несмотря на уведомление руководства организации-должника о судебных обязательствах, требования не были выполнены в установленный срок. В связи с этим судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб.. Эта мера оказалась эффективной: автодилер передал «Ладу» и выплатил 112 тыс. руб. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.

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