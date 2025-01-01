Решение об увольнении экс-директора PERMM «в связи с утратой доверия» вступило в силу Его никто не оспорил Поделиться Твитнуть

фото: Евгений Иванов

Согласно информации из судебной базы данных, не было подано ни одной апелляции на решение Ленинского районного суда об увольнении экс-директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой с формулировкой «в связи с утратой доверия». Таким образом, 3 июня решение вступило в законную силу, что требует внесения соответствующей записи в её трудовую книжку. Помимо этого, данные об Аллахвердиевой должны быть внесены в общероссийский перечень чиновников, утративших доверие. Об этом пишет Properm.

Напомним, прокуратура Перми потребовала изменить формулировку увольнения бывшего руководителя PERMM, обнаружив конфликт интересов. Он был связан с заключением контрактов с Арсением Сергеевым, отцом детей Аллахвердиевой, о чем работодатель не был своевременно проинформирован. В процессе судебного разбирательства о признании этих договоров недействительными, в декабре предыдущего года она оставила пост директора музея современного искусства по собственному желанию.

Решение по делу о контрактах с Сергеевым было оспорено как им самим, так и музеем PERMM. Жалобы направлены в Ленинский районный суд и после 17 июля будут переданы на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Недавно Пермский краевой суд отменил решение Дзержинского районного суда о заочном аресте Аллахвердиевой в связи с её неявкой к следователю по уголовному делу, возбужденному по факту оскорбления религиозных чувств.

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