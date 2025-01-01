За отказ от оформления трудовых отношений работодатели Прикамья заплатили более 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом полугодии 2025 года, в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведённых Государственной инспекцией труда в Пермском крае с целью борьбы с нелегальной занятостью, работодатели выплатили свыше 1 млн руб. штрафов за уклонение от надлежащего оформления трудовых отношений.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, инспекция рассмотрела 56 обращений граждан, касающихся вопросов оформления трудовых договоров. В основном о фактах незарегистрированной занятости сообщают работники сферы торговли, охранных предприятий и клининговых служб.

По итогам рассмотрения поступивших жалоб были проведены профилактические беседы, организованы контрольные проверки, а заявителям предоставлены необходимые консультации.

За нарушение трудового законодательства, а именно уклонение от заключения или ненадлежащее оформление трудовых договоров (статья 5.27 ч. 4 КоАП), к административной ответственности привлечены 94 предприятия. Наиболее часто подобные нарушения выявляются в строительстве, охранной деятельности, торговле, сфере общественного питания и предоставлении бытовых услуг.

Два предприятия были внесены в реестр работодателей, уличённых в использовании нелегальной рабочей силы. Этот реестр ведётся Рострудом с начала 2025 года.

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