В Перми в тестовом режиме заработал ресторан «Кисмараули» Реализацией проекта занимается группа Lobanov rest Поделиться Твитнуть

Заведение грузинской кухни под названием «Кисмараули» приняло первых посетителей в Перми. Ресторан разместился по ул. Луначарского, 97б, в помещении, ранее занимаемом рестораном «Дунай». Пока заведение работает в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на середину июля, сообщает издание «Текст».

Реализацией проекта «Кисмараули» занимается группа Lobanov rest, известная по таким заведениям, как грузинский ресторан «Аджика», семейный ресторан «Деликатес», лаундж-бары Chill Out и Opera, Liberty bar, а также сочинский филиал ресторана «Деликатес».

Напомним, в конце 2024 года компания «Технократ» (входящая в группу ПМД) стала владельцем здания, в котором располагался «Дунай», выкупив его у компании «Промторг». Новые владельцы планируют снести строение, чтобы возвести на его месте «архитектурный ансамбль», который станет своеобразным въездным знаком с ул. Попова на центральную рыночную площадь.

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», совладелец ПМД Олег Стародубцев сообщил, что процесс проектирования, расселения жильцов и сноса аварийного дома по ул. Попова, 57 займёт около двух лет. В связи с этим было решено сдать здание «Дуная» в аренду, чтобы избежать его простоя.

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