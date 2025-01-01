В МЧС предупредили о туманах в Пермском крае 8 июля Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Согласно прогнозам Пермского ЦГМС, 8 июля в Прикамье ожидается ухудшение погодных условий: в ночь на вторник и утром в некоторых областях края вероятно образование тумана.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю советуют автомобилистам придерживаться установленного скоростного режима и безопасной дистанции, избегать резких движений рулём и торможения, учитывать состояние дорожного полотна во время движения.

Пешеходам следует проявлять повышенную осторожность при пересечении дороги.

Спасатели обратились к жителям Прикамья с просьбой проинформировать своих близких и друзей о вероятных погодных изменениях, необходимости соблюдения правил безопасного поведения и мер пожарной безопасности.

Номер телефона доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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