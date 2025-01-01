За неделю в Перми в ДТП пострадали 20 человек В том числе четыре ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 30 июня по 6 июля 2025 года в Перми зафиксировано 14 аварий на дорогах, в результате которых пострадали 20 человек, включая четырёх несовершеннолетних, сообщили в городской ГИБДД.

Также в ходе проверок выявлено 27 водителей с признаками опьянения, в том числе семеро были задержаны за повторное вождение в нетрезвом виде.

Кроме того, 32 водителя управляли транспортными средствами, не имея законных прав на это. Зафиксировано десять случаев выезда на встречную полосу движения, создававших опасные ситуации. В 68 случаях водители не уступили дорогу пешеходам, нарушив их права и создав угрозу безопасности. Также зарегистрировано 56 нарушений Правил дорожного движения пешеходами.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям города с настоятельным призывом соблюдать Правила дорожного движения, проявлять бдительность и заботиться о личной безопасности, а также об обеспечении безопасности других участников дорожного движения.

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