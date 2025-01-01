В Пермском крае обманутые мошенниками пенсионеры становятся их курьерами В регионе только в мае зарегистрировано четыре подобных случая Поделиться Твитнуть

В Пермском крае наблюдается рост числа случаев телефонного мошенничества, направленного на пожилых людей. Преступники, используя проверенные методы обмана, выдают себя за представителей органов власти или других официальных организаций. Они убеждают жертв, что их сбережения находятся под угрозой, и предлагают передать или перевести деньги третьим лицам для "защиты".

Как подчеркнули в ГУ МВД по Пермскому краю, особую обеспокоенность вызывает новая тактика мошенников. После получения доступа к деньгам жертв они не прекращают общение, а продолжают манипулировать ими. Злоумышленники убеждают обманутых граждан, что те помогают "правоохранительным органам" в "спасении денег других пенсионеров", вовлекая их в преступную деятельность в качестве курьеров.

Только в мае 2025 года в Пермском крае было зарегистрировано четыре случая, когда пожилые люди, ставшие жертвами мошенников, активно участвовали в совершении преступлений. Веря в то, что работают на благо правоохранительной системы, они собирали деньги у других обманутых пенсионеров по указанию злоумышленников.

Например, жительница Свердловского района Перми, потеряв 250 тыс. руб. собственных сбережений, позже, думая, что помогает полиции, собрала деньги почти у десяти других жителей города, тоже обманутых мошенниками.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают высокий уровень психологической подготовки операторов кол-центров. Дважды обманутые пенсионерки, даже после общения с полицией, часто не осознавали, что стали жертвами и работали на мошенников. Чтобы объяснить им, что они были обмануты, потребовалась помощь родственников.

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