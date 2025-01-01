За пять месяцев IT-мошенники похитили у жителей Прикамья более 1,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за первые пять месяцев текущего года, несмотря на уменьшение числа IT-преступлений, зафиксирован значительный рост финансового ущерба от мошеннических действий. По данным ГУ МВД по Пермскому краю, общий материальный ущерб от киберпреступлений в регионе достиг 1,314 млрд руб., что существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда ущерб составил 905 млн руб.

Подобная тенденция указывает на то, что злоумышленники переходят к более сложным и целенаправленным способам обмана, применяя, в частности, специализированные базы данных для индивидуализации атак.

Представители правоохранительных органов также обращают внимание на высокий уровень профессионализма психологов, работающих в мошеннических кол-центрах.

Полиция призывает к проведению информационных бесед с пожилыми людьми, чтобы донести до них важное правило: любой сомнительный звонок, в котором звонящий представляется сотрудником банка, полиции или другой организации и сообщает о проблемах со счётом, о блокировке карты, необходимости перевода средств или предоставления каких-либо услуг, следует немедленно прекратить. Категорически не рекомендуется следовать указаниям таких лиц и сообщать личные данные или информацию о банковских картах.

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