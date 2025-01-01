Производство промышленных 3D-принтеров и роботизированных ячеек в Перми профинансирует ФРП Соглашение подписано на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром» Поделиться Твитнуть

Пермская компания «Роботех» получит льготное финансирование в размере 41,6 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП). Дополнительно 4,6 млн руб. выделит региональный фонд развития промышленности Пермского края. Эти средства будут направлены на организацию в Перми производственной площадки по выпуску промышленных 3D-принтеров и роботизированных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Соглашение о финансировании было подписано на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром» директором ФРП Романом Петруцей, директором РФРП Пермского края Дмитрием Похориным и генеральным директором «Роботех» Денисом Худяковым в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Благодаря займу предприятие создаст комплекс для механической обработки, предназначенный для производства ключевых компонентов роботов и установок аддитивной печати. Разрабатываемое компанией программное обеспечение будет обладать интуитивно понятным интерфейсом на русском языке.

Промышленные 3D-принтеры используются для создания литейных форм из песчано-полимерных смесей, что позволяет избежать необходимости в дорогостоящей оснастке и существенно ускоряет процесс производства отливок.

Роботизированные комплексы представляют собой автономные технологические модули, предназначенные для автоматизации различных операций, включая сборку, сварку, обработку материалов, нанесение покрытий, упаковку и транспортировку.

Основными потребителями продукции станут предприятия различных промышленных секторов, в том числе ОДК, МАЗ и КАМАЗ.

Роман Петруца отметил, что поддержка проектов, направленных на автоматизацию и цифровизацию, является приоритетной для ФРП. Дмитрий Махонин подчеркнул важность поддержки малых технологических компаний для обеспечения технологического суверенитета страны. Денис Худяков выразил благодарность фонду и правительству Пермского края за поддержку проекта, который способствует развитию робототехники и аддитивного производства в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.