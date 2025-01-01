Пермский край и Группа "Синара" будут сотрудничать в сфере машиностроения Компания подписала с правительством Прикамья дорожную карту Поделиться Твитнуть

В Екатеринбурге 7 июля на полях XV международной выставки «ИННОПРОМ» компания «Синара» и правительство Пермского края подписали дорожную карту по сотрудничеству в области привлечения российских производителей к разработке и производству как существующих, так и новых моделей высокотехнологичного оборудования. Под документом подписи поставили Виктор Леш, генеральный директор Группы "Синара", и Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Синара» планирует максимально задействовать продукцию и технологические решения, включая IT-сектор, компаний Пермского края в своей деятельности по железнодорожному машиностроению. Для координации потребностей компании с возможностями региональных производителей будут созданы специализированные научно-технические советы. Предполагается, что взаимодействие коснётся производства разнообразной ж/д техники, включая грузовые локомотивы, путевую технику, электропоезда, а также перспективный проект по созданию высокоскоростного поезда.

По словам Виктора Леша, компания стремится к развитию технологической независимости в производстве и последующем обслуживании своей техники. Он подчеркнул, что Пермский край является важным промышленным центром страны, и выразил уверенность в том, что данное соглашение станет фундаментом для взаимовыгодного партнёрства и укрепления промышленной кооперации внутри России.

Дмитрий Махонин отметил, что «Синара» — крупный российский холдинг, с которым Пермский край активно развивает сотрудничество. Он заявил о расширении промышленной кооперации и увеличении поставок высокотехнологичной продукции из Пермского края, что, по его мнению, будет способствовать росту объёмов производства местных предприятий и укреплению промышленного потенциала региона.

«Синара» уже взаимодействует с рядом пермских производителей, поставляющих компоненты для железнодорожной техники, в числе которых Лысьвенский механический завод, Первый пермский машиностроительный завод, «Уралспецмаш» и «НЫТВА».

На объединенном стенде Пермского края представлены разработки предприятий, которые могут быть интегрированы «Синарой» в транспортное машиностроение.

Группа "Синара" — многопрофильная компания, объединяющая предприятия различных отраслей. Ключевыми направлениями бизнеса являются транспортное машиностроение, девелопмент и финансовые услуги.

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