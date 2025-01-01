Пермские учёные придумали, как уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

Учёные Пермского политеха предложили инновационный способ снижения углеродного следа при эксплуатации газотурбинных электростанций, позволяющий уменьшить вредные выбросы на 45% и одновременно получать ценный химический продукт. Эта разработка создаёт новые возможности для снижения экологической нагрузки на энергетическую отрасль в России.

Как сообщили в пресс-службе ПНИПУ, специалисты предложили улавливать СО2 и использовать для синтеза диметилового эфира. Этот простой эфир обладает уникальными свойствами, делающими его полезным в различных отраслях. В России он широко известен своим применением в качестве хладагента, используемого в холодильных установках, кондиционерах и других системах для поглощения тепла и передачи его в окружающую среду.

В настоящее время в России функционирует более 300 газотурбинных электростанций, используемых для генерации электроэнергии. Эти станции, такие как ГТЭС-25П, при сжигании ископаемого топлива производят значительное количество углекислого газа. Повышенные концентрации этого газа в атмосфере способствуют возникновению парникового эффекта, вызывающего глобальное потепление и климатические изменения. Годовой объём выбросов одной электростанции достигает 1,3 млн тонн, а общероссийский показатель — около 400 млн тонн. В связи с этим, актуальной задачей является внедрение новых технологий для решения данной проблемы.

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