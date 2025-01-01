Ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Прикамье посетили 12 тысяч зрителей Поделиться Твитнуть

В Губахе начался XIV Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», на его открытие собралось около 12 тыс. зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Открытием фестиваля стал мюзикл «Бременские музыканты» театра Моссовета, созданный по мотивам либретто «Трубадур и его друзья» Василия Ливанова и Юрия Энтина, на музыку Геннадия Гладкова.

По словам художественного руководителя театра Моссовета Евгения Марчелли, «Бременские музыканты» — это ода романтике, верности, товариществу, таланту, красоте и всепобеждающей силе театра. Спектакль адресован всем, кто верит в любовь, дорожит дружбой и готов прийти на выручку.

Театральные показы в Губахе продлятся до 8 июля. Мероприятия фестиваля доступны для посещения по Пушкинской карте в рамках национального проекта «Семья».

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