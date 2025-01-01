Пермский край и группа UMG будут развивать промышленную кооперацию и цифровые технологии Соответствующее соглашение подписано на выставке Иннопром-2025 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На полях XV Международной выставки Иннопром-2025 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Пермского края и группой UMG (ООО «Строительно-дорожные машины»). Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор UMG также подписали дорожную карту по взаимодействию с промышленным комплексом региона.

В пресс-службе правительства Пермского края поясняют, что документы предусматривают взаимодействие сторон в развитии промкооперации в регионе, цифровых технологий, а также в подготовке кадров.

В частности, UMG планирует проводить рабочие встречи с предприятиями Прикамья, принимать участие в совместных рабочих группах и экспертных советах. Кроме того, будет создан приоритетный перечень технологий, разработок, оборудования и материалов, которые представляют интерес для группы. Регион, в свою очередь, берёт на себя информационное и организационное содействие компании в реализации мероприятий по импортозамещению на территории Прикамья.

Дмитрий Махонин отметил, что за последние пять лет показатель доли дорог в нормативном состоянии в регионе превысил 78%, и для дальнейшего развития отрасли необходимо бесперебойное снабжение подрядчиков техникой и запчастями.

«Сегодняшнее соглашение расширит взаимодействие в области импортозамещения и технологического развития, вовлечёт в промкооперацию ещё больше предприятий края. Это позволит им наращивать объёмы производства, а нашим партнёрам — получать высокотехнологичную отечественную продукцию», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Константин Николаев сообщил, что компания работает практически во всех сегментах рынка, а также выходит на новые. При производстве строительно-дорожной и специальной техники UMG использует отечественную компонентную базу.

«Для регулярной модернизации наших машин и разработки новых образцов нам нужны надёжные технологические партнёры, и сегодняшнее соглашение как раз направлено на поиск таких партнёров в Пермском крае. Уверен, что богатый научно-технический потенциал региона найдёт своё применение в передовых проектах по созданию надёжной и эффективной спецтехники для нашей страны», — добавил Константин Николаев.

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