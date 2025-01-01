Власти муниципалитета в Прикамье закупают бункеры на 498 тысяч рублей Поставить товар в Чернушку необходимо до 31 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» опубликовал на сайте госзакупок запрос котировок в электронной форме на приобретение бункеров. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 498,3 тыс. руб.

Фото: конкурсная документация / zakupki.gov.ru

Согласно техническому заданию, речь идёт о контейнерах для твёрдых бытовых отходов. Форма контейнера — лодочная, материал — металл, объём — 8-9 тыс. литров. Поставщик должен привезти шесть контейнеров в Чернушку не позднее 31 августа 2025 года.

Поставка осуществляется в один этап. На поставленный товар даётся гарантия качества на 60 месяцев, но не менее срока гарантии производителя.

Заказчиком выступает МКУ «Благоустройство». Источник финансирования — бюджет Чернушинского муниципального округа. Дата и время окончания срока подачи заявок — 15 июля, дата подведения итогов — 17 июля.

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