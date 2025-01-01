«Единая Россия» проверила отремонтированный зал национально-культурного центра «Ирень» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В субботу, 5 июля, региональный координатор проекта «Культура малой Родины», депутат Законодательного собрания Прикамья Надежда Лядова посетила Карьёвский дом культуры в Ординском округе Пермского края.

Развитие учреждений культуры — одно из основных направлений народной программы «Единой России», которое позволяет повышать доступность культуры для граждан. Для Карьёвского дома культуры, который является структурным подразделением Национально-культурного центра «Ирень», в рамках проекта были приобретены и обновлены кресла в зрительном зале.

Надежда Лядова, региональный координатор проекта «Культура малой Родины» в Пермском крае:

— Благодаря реализации этого проекта повышается качество работы учреждений культуры, расширяются возможности граждан для приобщения к искусству. И для сотрудников, и для жителей обновление зрительного зала станет долгожданным подарком.

Также Надежда Лядова приняла участие в межрайонном национальном празднике «Сабантуй — Ирен жыены» в селе Карьёво, где встретились жители Ординского, Кунгурского и Уинского округов.

В рамках социального проекта, подержанного губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, вместе с главой округа Александром Мелёхиным вручили карьёвцам почётный знак «Знай наших».

Яркие выступления творческих коллективов, скачки, соревнования по борьбе корэш, игры и забавы продолжались до самого вечера. Кубок Сабантуя был передан Сергею Толчину, главе Кунгурского округа, где мероприятие пройдёт в следующем году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.