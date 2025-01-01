В крупном пожаре в Перми пострадала женщина Она получила ожоги Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Орджоникидзевском районе Перми в частном доме произошёл крупный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:28. На место были отправлены четыре единицы техники и силы ГУ МЧС России по Пермскому краю в составе 18 огнеборцев.





По прибытию спецслужбы по адресу ул. 2-й Дубровский переулок обнаружилось, что дом был полностью в огне, а пламя перешло на соседнее строение. Класс пожара был повышен до «1-БИС» — ранга, при котором удваивается количество необходимой техники и сил МЧС и к тушению привлекается уже четыре расчёта.





Как отметил Андрей Валеев, начальник караула седьмой пожарно-спасательной части, причиной распространения огня на соседние здания стала разгерметизация 50-литрового газового баллона.





В результате огнь уничтожил и повредил жилой дом, баню и соседний пристрой. Кроме того, при пожаре пострадала женщина-хозяйка дома. Она получила ожоги и была госпитализирована в медучреждение.



Локализация пожара произошла в 14:03, а ликвидация открытого горения — в 14:10.





В настоящее время проводятся проверки, устанавливаются причины и площадь пожара.

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