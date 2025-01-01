Вернувшемуся с СВО сотруднику минтерразвития Прикамья вручили медаль «За храбрость» Поделиться Твитнуть

фото: администрация Пермского МО

Юрий Епифанцев, военный комиссар Пермского муниципального округа, вручил награду Николаю Кузьминых, сотруднику министерства территориального развития Пермского края.

Как рассказали в окружной администрации, Кузьминых уходил добровольцем на СВО из п. Гамово, служил на Бахмутском направлении. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации Владимира Путина младший сержант Николай Кузьминых награждён медалью «За храбрость» II степени.

Мужчина рассказал, что отправился на спецоперацию, руководствуясь патриотическими чувствами. И подчеркнул, что ни разу не усомнился в правильности своего решения. После возвращения домой 37-летний боец продолжил трудовую деятельность в министерстве.

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