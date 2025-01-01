В Пермский госуниверситет подано более 10 тысяч заявлений от абитуриентов Продолжается приёмная кампания Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В Пермский национальный исследовательский университет (ПГНИУ) подано более 10 тыс. заявлений на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Самым популярным факультетом для будущих студентов стал «Институт компьютерных наук и технологий». Тем временем основными направлениями для абитуриентов, подающих заявления на обучение по бюджетной основе, стали «Прикладная математика и информатика» (366 чел.) и «Прикладная математика» (356 чел.). На третьем месте расположились «Информационные системы и технологии», куда подал заявление 371 человек.





Всем трём направлениям обучают в «Институте компьютерных наук и технологий».





Согласно информации на сайте вуза, приём документов от абитуриентов начался 20 июня. Для лиц, сдавших ЕГЭ, срок подачи заявлений на бюджет заканчивается 25 июля, а для поступающих без результатов госэкзаменов — 15 июля. Документы на платное обучение принимаются до 25 августа.

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