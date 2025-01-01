В полиции объяснили крики о помощи на кладбище Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Главном управлении МВД по Пермскому краю прокомментировали сообщения СМИ о криках, доносившихся с территории кладбища в Перми.

Инцидент имел место 6 июля на Егошихинском кладбище. Случайные прохожие стали свидетелями сцены: девушка отчаянно звала на помощь, а неподалеку от неё находился мужчина. Очевидцы запечатлели происходящее на видео и поделились им в телеграм-канале «ЧП Пермь».

В правоохранительных органах сайту perm.aif.ru подтвердили факт инцидента и предоставили следующую информацию: «6 июля в отдел полиции Свердловского района поступило сообщение о неадекватном поведении женщины, находящейся на кладбище. На место выехали сотрудники полиции, гражданку доставили в медицинское учреждение для оказания помощи».

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