В Перми «КамНИИКИГС» продаёт здание опытно-экспериментального цеха за 54 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставили здание опытно-экспериментального цеха АО «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин» («КамНИИКИГС»).

Согласно объявлению на сайте Olan, здание с подвалом площадью 2,6 тыс. «квадратов» расположено по ул. Краснофлотской, 15. Четырёхэтажный объект построен в 1985 году. Отмечается, что в настоящее время здание нежилого назначения не сдаётся в аренду.





Объект недвижимости выставлен на продажу на электронной торговой площадке «Росэлторг» и будет реализован в ходе аукциона. Начальная цена — 54 млн руб. Заявки на участие принимаются до 14 июля и будут рассмотрены 16 июля. Итоги торгов подведут 18 числа.





По данным сервиса проверки контрагентов Checko, основным видом деятельности АО «КамНИИКИГС» считаются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Также компания занимается геодезической, картографической и гидрографической деятельностью.





Учредителем и управляющей организацией НИИ выступает московская компания АО «Росгеология», которая управляет холдингами.

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