У ребёнка-инвалида, которого по голове ударил взрослый пермяк, диагностировали сотрясение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Служба судебных приставов добилась выплаты компенсации за моральный вред, причинённый ребёнку с инвалидностью.

Инцидент произошёл во время прогулки двух семей. Отцу девочки, катавшейся на самокате, показалось, что мальчик, проходивший мимо, задел её по голове. В порыве гнева он ударил мальчика ладонью по темени. После этого ребёнок стал плохо спать, плакал и жаловался на головную боль. Из-за речевых нарушений родители не могли понять, что случилось, и обратились за медицинской помощью. В больнице у ребёнка диагностировали сотрясение головного мозга.

Мужчина был привлечён к административной ответственности по статье «Побои» и оштрафован. Мать пострадавшего ребёнка также подала иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск, обязав ответчика выплатить около 45 тыс. руб.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должник сначала игнорировал решение суда, в связи с чем пристав взыскал с него исполнительский сбор, ограничил право на выезд за границу и арестовал банковские счета. Только после этого долг осуждённым был погашен.

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