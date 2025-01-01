Третья школа креативных индустрий в Пермском крае откроется в Кунгуре Она начнёт работать с 1 сентября Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

С нового учебного года в рамках национального проекта «Семья» в Прикамье начнёт работать третья Школа креативных индустрий. Она откроется в Кунгуре на базе Детской школы искусств им. Р.Н. Розен в отдельном здании по ул. Свердлова, 41.

Ежегодно проходить обучение в Школе смогут не менее 20 учеников с 5-го по 11-й класс. В образовательном учреждении будут работать студии по звукорежиссуре, фото- и видеопроизводству, современной электронной музыке и дизайну. Таким образом, ещё во время учёбы в школе ребята смогут попробовать себя в разных видах творческих профессий.

Министерство культуры Пермского края

С педагогическим коллективом Школы встречу провела заместитель министра культуры Пермского края Вера Рябкова. Стороны обсудили подготовку к открытию образовательного учреждения, также замминистра осмотрела помещения, в которых будут проходить занятия, пространства для отдыха и прилегающую территорию.

Министерство культуры Пермского края

Добавим, что две школы креативных индустрий в настоящее время работают в столице Прикамья: на базе детской музыкальной школы № 6 «Классика» и Пермского музыкального колледжа в столице Прикамья.

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