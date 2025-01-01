На пермском заводе «Звезда» сменился собственник
Им стал Сергей Чурсин
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ООО «Пермский завод «Звезда», производящий металлические конструкции, сменил собственника. По данным ЕГРЮЛ, новым владельцем предприятия стал Сергей Чурсин.
Как свидетельствует данные, внесённые 4 июля этого года в ЕГРЮЛ, Чурсин обладает 100% долей компании. Ранее владельцем общества было уфимское ООО «Уралгазремонт», занимающееся ремонтом автомобилей и оборудования.
Генеральным директором завода с февраля 2019 года является Станислав Бикмухаметов, он же — действующий учредитель ООО «Уралгазремонт» с 2017 года.
Согласно данным сервиса по проверке контрагентов Chekko, основным видом деятельности ООО «Пермский завод «Звезда» считается производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Предприятие было зарегистрировано в сентябре 2017 года.
Финансовая отчётность за 2024 год гласит, что выручка компании выросла на 35% и составила 482,8 млн руб., при этом чистая прибыль упала на 65% (525 тыс. руб.).
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