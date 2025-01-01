Больница в Прикамье задолжала ИП по госконтрактам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратурой Горнозаводского района Пермского края проведена инспекция соблюдения законодательства в контрактной системе, регулирующей закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

В процессе надзора обнаружено, что у ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» имелась непогашенная задолженность перед индивидуальным предпринимателем по заключённым государственным контрактам на поставку печатающей техники и многофункциональных устройств на общую сумму 756 тыс. руб.

После проверки главному врачу медицинского учреждения было вынесено представление, а также начата процедура привлечения ответственного лица к административной ответственности в соответствии с ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение сроков или правил оплаты по контракту).

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность перед ИП была ликвидирована в полном объёме, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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