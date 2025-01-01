В Пермском крае «дочка» КРПК увеличила уставный капитал в 3,3 раза Поделиться Твитнуть

ЖК "Любимов"

Константин Долгановский

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», опубликованным 4 июля, уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Дом.59» был увеличен в 3,3 раза и достиг 453,6 млн руб. До этого величина уставного капитала компании составляла 135,5 млн руб. Единственным собственником данной организации является АО «Корпорация развития Пермского края». На информацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в конце 2020 года Корпорация развития Пермского края основала компанию «Специализированный застройщик «Дом.59», возложив на неё обязанности по реализации строительных проектов корпорации. Основной задачей «Дом.59» стало завершение строительства ЖК «Любимов» в Березниках. Компания также выполняет функции генерального подрядчика, привлекая различные организации для выполнения конкретных видов работ. Изначально КРПК принадлежало 99,9% долей в «Дом.59», а оставшиеся 0,1% были закреплены за Ольгой Заводской, занимавшей в то время должность топ-менеджера и директора компании. В настоящее время единственным учредителем «Дом.59» является КРПК, а руководит компанией Владислав Бурнашов, который ранее занимал должность директора по персоналу.

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