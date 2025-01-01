В МЧС предупредили о сильной грозе в Прикамье 7 июля Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Согласно прогнозу Пермского ЦГМС, 7 июля в Прикамье ожидается сильная гроза. В связи с приближающимся неблагоприятным погодным явлением Главное управление МЧС России по Пермскому краю опубликовало предупреждение.

При нахождении в здании жителям советуют закрыть все окна, двери и вентиляционные каналы; отключить от сети все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности. Не рекомендуется находиться вблизи окон. Также в МЧС советуют убрать подальше мобильный телефон: «Воздержитесь от звонков, особенно при поднесении телефона к уху. Если необходимо позвонить, используйте громкую связь».

Если гроза застала на улице, следует найти безопасное место (оптимальный вариант — ближайшее здание, магазин или кафе), нельзя укрываться от грозы на автобусных остановках или под другими металлическими конструкциями. На открытой местности можно укрыться в любом углублении — низине, канаве, «либо присядьте на корточки, опустив голову и обхватив колени руками».

Необходимо избегать близости к линиям электропередачи.

Телефоны экстренных служб: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (звонок бесплатный).

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.













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