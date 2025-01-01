Алёна Бронникова В Пермской галерее отреставрируют три экспоната из фарфора за 1,5 млн рублей Предметы из коллекции были произведены на Императорском фарфоровом заводе Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея объявила поиск подрядчика на выполнение реставрации трёх экспонатов. Начальная (максимальная) цена составила 1,5 млн руб. Работы будут оплачены на средства субсидии.

По информации площадки «Сбербанк-АСТ», заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 июля, итоги подведут 27 июля. Контракт с победителем будет заключён сроком до 31 декабря 2026 года.

Как указано в техзадании, реставрация проводится в течение 2026 года. Музейные предметы передаются подрядчику во временное пользование, за их сохранность подрядчик несёт полную ответственность.

«Передаваемые на реставрацию музейные предметы имеют высокую историческую, художественную и культурную ценность, являются государственной собственностью и входят в состав Музейного фонда РФ. Поэтому подрядчик должен обеспечить проведение реставрационных работ на высоком профессиональном уровне, с соблюдением принятых технологий и методик реставрации», — отмечается в документации к закупке.

В реставрационной мастерской подрядчика должен быть обеспечен установленный музейными требованиями режим по температуре и влажности воздуха, необходимым оборудованием и круглосуточной охраной. Работы могут выполнять только специалисты-реставраторы соответствующего профиля и категорий. По их завершению подрядчик должен предоставить пакет исполнительной документации, включая реставрационный паспорт на каждый музейный предмет, материалы фотофиксации процесса, протоколы заседаний реставрационного совета и заключения специалистов.

Для каждого предмета должна быть разработана индивидуальная программа реставрации на основании общепринятых научных методик.

Реставрации подлежат футляр для каминных часов с фигурами орлов (предположительно, 1848 года) из фарфора и бронзы, фарфоровая вазочка (1917) и чернильный прибор Казак (1801—1825) из глазурованного фарфора. Все предметы были созданы на Императорском фарфоровом заводе Санкт-Петербурга. Утрачены некоторые их части, зафиксированы потёртости, сколы и загрязнения.

В состав работ по реставрации вошли промывка с поверхностно-активными веществами, расчистка поверхности удаление загрязнений, мастиковка и тонирование трещин и сколов, очистка швов и трещин с применением химикатов и компрессов, восполнение утраченных элементов, восстановление золочения, покрытие консервирующим составом.

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