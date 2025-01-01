Алёна Бронникова Власти Перми предлагают арендовать площадки под размещение рекламных конструкций На аукцион выставлено шесть участков Поделиться Твитнуть

Рекламный щит

Константин Долгановский

В Перми 1 августа состоится аукцион на право аренды шести объектов под установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Договоры будут заключены с департаментом экономики и промышленной политики администрации сроком на 10 лет. Информация размещена на муниципальной торговой площадке.

На ул. Красноборской, 151, ул. Адмирала Ушакова, 65, ул. Светлогорской, 1а и на двух местах по ул. Пушкарской, 158 предполагается размещение отдельно стоящих, двухсторонних светодиодных экранов размером 3х6 м. Начальная цена аренды за год по двум первым лотам составляет 99,9 тыс. руб., по остальным — 149,8 тыс. руб.

На ул. Старцева, 55 будет размещён отдельно стоящий, односторонний светодиодный экран размером 3х6 м. Начальная цена — 74,9 тыс. руб.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе — 30 июля, срок рассмотрения — 31 июля. Аукцион проводится на повышение начальной цены. Величина повышения — 5%.

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