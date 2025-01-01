Алёна Бронникова Центральный рынок в Пермском крае продаётся за 20 млн рублей Объект расположен на участке в 1,2 га Поделиться Твитнуть

В Осе Пермского края на продажу выставлен центральный рынок, который расположен по ул. Степана Разина, 47а. Соответствующая информация размещена на сайте «Авито».

«Прoдaётся рынoк в городе Оcа. Уникaльное пpедлoжeниe для инвеcтopoв. Цeнтp города. Xоpoшая тpaнспортная развязкa. Узнaвaемое местo для мecтных житeлeй и гоcтeй гopoдa. Земельный участoк 120 сoтoк под oбъeктом вxодит в стoимоcть», — сообщается в объявлении.

В состав актива входит участок 1,2 га и здание площадью 506,8 кв. м. Стоимость оценили в 20 млн руб. (39,4 тыс. руб./кв. м).

Объявление опубликовано корпорацией «Перспектива». По данным Checko, по указанному адресу зарегистрировано ООО «Осинская ярмарка» — компания с 2015 года занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. Учредителем является Осинское городское потребительское общество.

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