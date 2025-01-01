Алёна Бронникова Мэрия Перми выставила на торги земельные участки под ИЖС В июле и августе планируется реализовать 30 объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми опубликовала на торговой площадке 14 электронных аукционов по аренде земельных участков под индивидуальное строительство, которые находятся в госсобственности. Торги пройдут в июле и августе по 30 лотам.

Так, 10 июля пройдут аукционы на реализацию земельных участков площадью около 1 тыс. кв. м каждый в жилом районе Ново-Бродовский. В первый вошли четыре лота договора на право заключения договоров аренды, ежегодная годовая плата за которые составит от 586 тыс. до 602 тыс. руб. Во втором — один лот на право заключения договора купли-продажи, начальной стоимостью — 2,37 млн руб.

Ещё два аукциона по аренде участков в Ново-Бродовском пройдут 17 июля. В первом аукционе — три участка под ИЖС площадью от 956 до 1 006 кв. м, начальная цена ежегодной платы — от 573 тыс. до 601 тыс. руб. Во втором: два участка под ИЖС размером 1 тыс. кв. м, стоимостью 596 тыс. руб. в год и один участок под склады в Новых Лядах (2,3 тыс. кв. м, 565 тыс. руб., на 4 года 10 месяцев).

Три аукциона по два лота состоятся 24 июля. В первый вошли участки на продажу на Бахаревке и в Ново-Бродовском площадью 892 и 847 кв. м стоимостью 1,9 и 2,18 млн руб. Остальные два аукциона будут проводиться на право аренды участков в Новых Лядах (1,2 тыс. кв. м за 328 тыс. руб./год) и на Кислотных дачах (753 кв. м за 209 тыс. руб./год), а также в Камской долине (528 за 553 тыс. и 1,1 тыс. кв. м за 1,03 млн руб./год).

В конце месяца, 31 июля, пройдут пять аукционов. Четыре лота в Камской долине будут проданы: участок площадью 746 тыс. кв. м предлагается приобрести за 3,8 млн руб., площадью 1,3 тыс. кв. м — за 6,7 млн руб., 956 кв. м — за 4,8 млн руб. и 1 тыс. кв. м — за 4,6 млн руб. Ещё четыре лота предлагается приобрести в аренду: в Ново-Бродовском 1 тыс. кв. м за 591 тыс. руб./год и 986 кв. м за 588 тыс. руб./год, в жилом массиве Бумкомбинат 817 кв. м за 181 тыс. руб./год, на Кислотных дачах 1,2 тыс. кв. м за 316 тыс. руб.

В августе запланированы торги 7 и 14 числа. На право аренды в Камской долине и на Висиме размером от 696 до 920 кв. м, стоимостью от 436 тыс. до 729 тыс. руб. в год. И по продаже двух участков в жилом массиве Кирова и (492 кв. м за 1,6 млн руб.) и Камской долины (1,1 тыс. кв. м за 2,6 млн руб.).

Шаг аукционов — 5% от начальной цены. Срок аренды всех земельных участков под ИЖС — 20 лет.

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