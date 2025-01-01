ООО «УралОйл» присоединили к ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Поделиться Твитнуть

Согласно информации из ЕГРЮЛ, обновленной 1 июля, ООО «УралОйл» вошло в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Решение о реорганизации юридического лица путем присоединения к материнской компании было утверждено в марте текущего года.

Представители «ЛУКОЙЛа» сообщали изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что данное объединение направлено на консолидацию активов и внедрение унифицированного подхода к управлению деятельностью компании. В 2023 году по аналогичной схеме к пермскому предприятию присоединили ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

ООО «УралОйл» начало свою деятельность в 2016 году, специализируясь на добыче нефти. Ранее компания уже подвергалась реструктуризации. В 2011 году она была выделена из ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и присоединена к самарской компании АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (РИТЭК), которая управляет научно-техническим полигоном ЛУКОЙЛа. Зимой 2025 года Владимир Митюшников, бывший исполнительный директор «УралОйл», возглавил ООО «Усинск-НПО-Сервис», зарегистрированное в Республике Коми и принадлежащее ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

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