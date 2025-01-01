В Перми за ТЦ «Земляника» построят восьмиэтажку Поделиться Твитнуть

Новый восьмиэтажный многоквартирный дом будет построен за ТЦ «Земляника» и «Парк Авеню» в Дзержинском районе Перми. В краевом министерстве имущества подписан приказ об утверждении плана застройки участка, ограниченного улицами Строителей, Вокзальной, Уфалейской и Песчаной, а также несколькими зданиями, расположенными по ул. Строителей и пр. Парковому. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Общая площадь, которую займёт будущее строение, составит 6,7 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено создание парковочного пространства, рассчитанного как минимум на 29 машиномест.

В самом начале текущего года стало известно о намерениях возвести жилые дома за ТЦ «Земляника», расположенным по адресу Парковый, 17, и ТЦ «Парк Авеню» (Парковый, 23). В январе Министерство имущества выпустило распоряжение о начале разработки планов по организации и размежеванию земельного участка в микрорайоне Парковый.

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