Содовый завод в Пермском крае перешёл под управление «Росхима» Поделиться Твитнуть

Березниковский содовый завод (БСЗ) перешёл под контроль компании «Росхим». Согласно данным ЕГРЮЛ, «Росхим» официально стал управляющей компанией БСЗ с 1 июля. Ранее предприятием руководил Эдуард Давыдов, который также является генеральным директором «Росхима», основного акционера завода. Давыдов занимал пост генерального директора БСЗ с 2019 года.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», решение о досрочном прекращении полномочий Давыдова было принято советом директоров БСЗ месяцем ранее. На этом же заседании было утверждено ежемесячное вознаграждение для новой управляющей компании в размере 3,239 млн руб. (без учета НДС).

БСЗ — один из старейших производителей кальцинированной соды и карбонатных пород в СНГ. Его продукция востребована в различных отраслях, включая химическую, стекольную и целлюлозно-бумажную промышленность. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 9,8 млрд руб., а чистая прибыль — 82,3 млн руб.

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