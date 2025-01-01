Росреестр: в июне в Прикамье на учёт поставлены два дома и три ЖК Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В июне 2025 года Пермским краевым управлением Росреестра осуществлён государственный кадастровый учёт двух многоквартирных домов и трёх жилых комплексов. Общая площадь введённых в эксплуатацию объектов составила 77 472 кв. м (1227 квартир).

Так, на учёт была поставлена новостройка по адресу: Пермь, ул. Карпинского, 110а (на фото). Дом, считавшийся долгостроем и входящий в состав ЖК «Триумф. Вторая очередь», насчитывает 191 квартиру общей площадью более 9 тыс. кв. м.

Также в ЕГРН внесли сведения о ЖК SREDA (Пермь, ул. Магистральная, 86б) площадью 30 416.8 кв. м, 514 квартир. Помимо Перми, новые объекты появились и в других муниципалитетах края: многоквартирный дом в Краснокамске (пр. Комсомольский, 4), ЖК «Миниполис «Город мечты» в Култаево и ЖК «Лотос» в Лобаново.

С 1 марта 2025 года, в соответствии с изменениями в законодательстве, регистрация прав собственности на квартиры в новостройках осуществляется исключительно в электронном виде, и обязанность по оформлению документов возложена на застройщиков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.