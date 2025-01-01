На пожаре в Перми, возникшем из-за поджога, спасено 10 человек
В Перми 4 июля в 01:04 поступил сигнал о возгорании на ул. Ласьвинской. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС России по Пермскому краю. Для ликвидации пожара были задействованы девять спасателей и две единицы специальной техники.
По прибытии первого расчёта было установлено, что в тамбуре подъезда на первом этаже многоквартирного дома возник пожар.
Благодаря оперативным действиям пожарных, жертв и пострадавших удалось избежать.
Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из задымлённых квартир десятерых жильцов, в том числе двоих детей, используя спасательные устройства и лестничные марши. Все спасённые были выведены на свежий воздух.
Огонь распространился на площади 8 кв. м.
Предварительно причиной возгорания назван поджог.
В данный момент специалисты управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят расследование, устанавливая точные причины и обстоятельства произошедшего.
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