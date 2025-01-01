На пожаре в Перми, возникшем из-за поджога, спасено 10 человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми 4 июля в 01:04 поступил сигнал о возгорании на ул. Ласьвинской. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС России по Пермскому краю. Для ликвидации пожара были задействованы девять спасателей и две единицы специальной техники.

По прибытии первого расчёта было установлено, что в тамбуре подъезда на первом этаже многоквартирного дома возник пожар.

Благодаря оперативным действиям пожарных, жертв и пострадавших удалось избежать.

Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из задымлённых квартир десятерых жильцов, в том числе двоих детей, используя спасательные устройства и лестничные марши. Все спасённые были выведены на свежий воздух.

Огонь распространился на площади 8 кв. м.

Предварительно причиной возгорания назван поджог.

В данный момент специалисты управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят расследование, устанавливая точные причины и обстоятельства произошедшего.

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