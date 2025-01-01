За сутки мошенники выманили у жителей Пермского края около 16,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

За последние сутки жители Прикамья, независимо от возраста, доверившись обманщикам, потеряли в общей сложности около 16,5 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Пермском краю.

Так, в отделение полиции №3, обслуживающее Кировский район Перми, обратилась 70-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. В результате обмана она потеряла 1,2 млн руб.

Полицейские оперативно начали расследование. Было установлено, что в течение нескольких дней потерпевшей звонили через мессенджеры лжепредставители ресурсоснабжающих организаций, силовых структур и Центробанка. Она беспрекословно выполняла их указания. В итоге женщина сняла со своих счетов 1,2 млн руб. и передала их таксисту, прибывшему к её дому. Вскоре полиция установила водителя, который рассказал, что доставил посылку по указанному адресу и отдал её неизвестному мужчине.

По факту мошенничества, совершённого организованной группой лиц, было возбуждено уголовное дело. Ведётся поиск подозреваемых.

Аналогичная ситуация произошла с 76-летней жительницей Индустриального района Перми. Ей сначала позвонили на домашний телефон и сообщили о ремонтных работах на линии связи. Затем её побеспокоил фальшивый сотрудник силовых органов, заявивший, что она общалась с преступником и её сбережения в опасности. Под давлением мошенников женщина сняла 600 тыс. руб. и передала их курьеру. По данному факту мошенничества в крупном размере также возбуждено уголовное дело.

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