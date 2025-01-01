В Перми отмечен банный ренессанс Спрос на аренду бани и сауны вырос за год более чем в три раза Поделиться Твитнуть

фото: gpointstudio

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Согласно исследованию, проведённому «Авито Услугами», в Перми каждый третий горожанин посещает баню или сауну не реже одного раза в неделю. Востребованность подобного досуга подтверждается и динамикой сервиса: количество запросов на аренду бань и саун за год увеличилось более чем втрое.

В среднем, пермяки готовы потратить на посещение бани порядка 2150 руб. Наиболее распространённый диапазон затрат — от 1 до 3 тыс. руб. При этом 22% опрошенных стараются уложиться в 1 тыс. руб.

40% жителей Перми вовсе не платят за посещение бани, так как имеют собственные парилки на дачных участках.

Наибольшей популярностью пользуется русская баня — её предпочитают 69% пермяков. Вместе с тем, всё больше горожан отдают предпочтение другим видам: 20% выбирают финскую сауну, а 12% — турецкий хамам.

Растёт интерес к персонализированному отдыху: 28% респондентов предпочитают арендовать индивидуальную парилку.

Традиционное парение с вениками остаётся самой востребованной услугой — её выбирают 45% опрошенных. В то же время, увеличивается спрос на дополнительные опции: 25% желают, чтобы в бане была зона для еды и напитков, 11% интересуются SPA-услугами, а 9% — развлекательной инфраструктурой (караоке, бильярд и т.п.).

При выборе бани главным критерием является чистота — на неё обращают внимание 54% респондентов. Также важны местоположение (43%) и стоимость (32%). Около трети опрошенных (29%) ориентируются на отзывы и рекомендации.

Для 42% жителей Перми баня — это, прежде всего, способ релаксации. Ещё 17% рассматривают её как оздоровительную процедуру. И лишь 3% ассоциируют баню с национальной традицией. Эти данные говорят о переходе к современному, «городскому» подходу к использованию бани — без привязки к ритуалам или культурным особенностям.

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