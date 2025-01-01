На пожаре в Прикамье сгорел дом и хозпостройки Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 5 июля в Чусовском муниципальном округе произошёл пожар, на который оперативно отреагировали пожарно-спасательные отряды Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

К дому на ул. Окулова в Чусовом в 02:47 выдвинулись 23 спасателя и 7 единиц специализированной техники.

По прибытии первого подразделения было установлено, что огонь охватил жилой дом и хозяйственные постройки, расположенные рядом.

Спасателям удалось вывести одного человека (женщину) из горящих надворных построек в безопасное место. Эвакуация была осуществлена звеном газодымозащитной службы.

В результате пожара никто не погиб и не получил травм.

Пожар был локализован в 03:03, а полное устранение горения завершилось в 03:40.

Общая площадь, охваченная огнём, составила 209 кв. м.

Предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнём.

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