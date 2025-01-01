Закрыт тепловой контур новой поликлиники на улице Лобачевского в Перми Завершение строительства запланировано на конец 2025 года Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми, на территории больничного городка по ул. Лобачевского, 26 продолжается строительство новой поликлиники, рассчитанной на приём 200 пациентов за смену. Как сообщили в региональном Управлении капитального строительства, строители завершили возведение каркаса здания и обеспечили его теплоизоляцию.

В настоящее время на объекте подрядная организация завершает кровельные работы, почти полностью (на 90%) проложены наружные коммуникации. Начаты работы по облицовке фасада.

Внутри здания полностью возведены перегородки на первом и втором этажах, работы ведутся на третьем этаже. Начата финишная отделка и установка оборудования в технических помещениях. Специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных сетей. Также начаты работы по подготовке территории к благоустройству.

Министерство строительства Пермского края

В новой поликлинике будут расположены рентгенодиагностическое отделение, кабинеты реабилитации, физиотерапии, процедурные кабинеты, травматологический пункт и административно-хозяйственные помещения. Также в поликлинике планируется разместить женскую консультацию и дневной стационар на пять мест.

Строительство финансируется в рамках краевой Адресной инвестиционной программы и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Завершение строительства запланировано на конец 2025 года.

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