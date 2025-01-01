В Пермском крае подрядчик сорвал сроки капитального ремонта школы Поделиться Твитнуть

В Березниках компания-подрядчик не смогла соблюсти условия соглашения о капитальном ремонте школы №3, что привело к срыву графика завершения работ. Об этом заявил глава города Алексей Казаченко. По его информации, контракт с компанией был аннулирован, а сведения о ней переданы в УФАС для добавления в перечень недобросовестных подрядчиков.

Ранее в Березники приезжала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, чтобы лично ознакомилась с ходом ремонта в школе. Вместе с главой округа она провела осмотр объекта.

На данный момент в здании завершена предварительная отделка стен и полов в кабинетах второго и третьего этажей, осуществлен снос перегородок и дверных проёмов, а также частично проведены работы по обновлению кровли.

Казаченко сообщил, что в настоящее время проводятся консультации с заинтересованными сторонами для скорейшего выбора нового исполнителя и возобновления ремонтных работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.