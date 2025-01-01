В Чердыни Пермского края раскрыли серию мошенничеств Чердынцев обманывал житель Курска Поделиться Твитнуть

Следователи и оперуполномоченные Чердынского отдела МВД раскрыли серию мошеннических действий против жителей округа. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, преступления совершались с 2021 по 2023 год.

Оказалось, что житель Курска 1995 г.р. продавал товары на сервисе бесплатных объявлений по низкой цене, что и привлекало внимание чердынцев. В переписке мужчина предлагал внести предоплату за вещи, чтобы их не забронировали. После перевода денег он удалял объявления и свой профиль.





На след мужчины вышли следователи и оперативники — в этот момент он был в Великом Новгороде. Его задержали и доставили в отдел полиции Чердыни.





Мужчина обвиняется в «мошенничестве с причинением значительного ущерба» (п. 2 ст. 159 УК РФ). Он заключён под стражу.





В настоящее время сотрудники МВД устанавливают другие преступления жителя Курска, в том числе и в других регионах страны. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим в Башкортостане за те же преступления.





Полицейские советуют проверять профиль продавца и читать на него отзывы.





«Свяжитесь с ним, попросите прислать фотографии товара с разных ракурсов, задайте все интересующие вас вопросы. Если продавец отказывается присылать фото, не отвечает на ваши вопросы, лучше поискать товар в другом месте. Настойчивое требование предоплаты — это повод заподозрить обман», — добавили в МВД региона.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.