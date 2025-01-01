Прокуратура Прикамья нашла нарушения в работе сельхозпредприятий Их руководителям внесены представления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская природоохранная прокуратура провела проверку на соблюдение закона об охране окружающей среды на предприятиях, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.

Как сообщает ведомство, в ходе проверок обнаружены разливы сточных вод на почву, размещение на ней биологических отходов и вторичных продуктов животноводства.





Также выявлено, что фермы, негативно влияющие на окружающую среду, не были поставлены на государственный учёт, кроме того, у предприятий не была разработана природоохранная документация.





«Учет отходов не ведётся, паспорта на отходы и оборудованные места накопления отходов отсутствуют, санитарно-защитные зоны не установлены», — добавили в прокуратуре.





В результате руководителям сельскохозяйственных предприятий внесены представления, также виновные были привлечены к административной ответственности.





Природоохранная прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение нарушений на предприятиях.

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