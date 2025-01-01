В Пермском крае на 9% уменьшилось количество травм на производстве Завершено расследование 30 несчастных случаев Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на 9% снизилось количество несчастных случаев на производстве. Об этом сообщает краевая гострудинспекция.

За первое полугодие этого года было расследовано 30 несчастных случаев на производстве и 24 инцидента, не связанных с травмами на предприятии. Отмечается, что 23 случая связаны с тяжёлым исходом, 4 — со смертельным, а три инцидента — это групповые несчастные случаи. Кроме того, наибольшее количество инцидентов (17) зарегистрировано в обрабатывающей промышленности.





Чаще всего сотрудники получали травмы при падении с высоты (40% случаев), воздействии движущихся предметов (23%), падении и обрушении предметов, материалов, земли (17%).





Самыми распространёнными причинами инцидентов стали неудовлетворительная организация производства (27%), нарушение технологического процесса (23%) и несоблюдение работником дисциплины (13%).





Как отметил Павел Бахтагареев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Прикамье, за аналогичный период прошлого года было расследовано 33 несчастных случая на производстве.

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